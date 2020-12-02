Нашлось историческое фото Трампа с Майклом Джексоном, сделанное 30 лет назад
В сети нашли историческое фото действующего президента США Дональда Трампа со звездным поп-исполнителем Майклом Джексоном.
Его опубликовало в Twitter сообщество "Исторические Фото". Фотография появилась в сети 1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом.
"На фото Дональд Трамп и Майкл Джексон летят на встречу к мальчику Райану Уайта, который стал национальным символом в борьбе с ВИЧ. Его именем названа федеральная программа США по борьбе с ВИЧ, принятая вскоре после его смерти", – говорится в комментарии к фото.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно с 1 декабря 1988 года. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам ВИЧ-инфицированных, профилактике заболевания и к методам предотвращения распространения этой смертельной болезни.
Как свидетельствуют данные ООН, за последние 5 лет скорость распространения вируса иммунодефицита в мире замедлилась. Количество выявленных случаев заражения ВИЧ/СПИД за этот период сократилась на 20%.
За 10 месяцев 2020 году в Украине по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения было зарегистрировано:
13277 случаев ВИЧ-инфекции, среди больных – 66 детей до 14 лет;
3533 случая СПИДа – среди которых 36 детей до 14 лет;
1802 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины – 7 у детей до 14 лет;
44 случая ВИЧ-инфекции среди иностранцев.
Информация приведена без учета АР Крым и Севастополя.
Также отсутствуют данные за некоторые месяцы из Донецкой и Луганской областей, поскольку с лета 2014 года информация из этих регионов не поступает в полном объеме.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания собирается написать собственную книгу.
Она хочет рассказать в мемуарах о пребывании в Белом доме, а также о жизни первой леди в целом. По информации инсайдеров, написание мемуаров стало бы для Мелании возможностью получить самостоятельный доход. Трамп якобы поддерживает инициативу жены.