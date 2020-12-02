Нашлось историческое фото Трампа с Майклом Джексоном, сделанное 30 лет назад

В сети нашли историческое фото действующего президента США Дональда Трампа со звездным поп-исполнителем Майклом Джексоном.

Его опубликовало в Twitter сообщество "Исторические Фото". Фотография появилась в сети 1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"На фото Дональд Трамп и Майкл Джексон летят на встречу к мальчику Райану Уайта, который стал национальным символом в борьбе с ВИЧ. Его именем названа федеральная программа США по борьбе с ВИЧ, принятая вскоре после его смерти", – говорится в комментарии к фото.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно с 1 декабря 1988 года. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам ВИЧ-инфицированных, профилактике заболевания и к методам предотвращения распространения этой смертельной болезни.

Как свидетельствуют данные ООН, за последние 5 лет скорость распространения вируса иммунодефицита в мире замедлилась. Количество выявленных случаев заражения ВИЧ/СПИД за этот период сократилась на 20%.

За 10 месяцев 2020 году в Украине по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения было зарегистрировано:

13277 случаев ВИЧ-инфекции, среди больных – 66 детей до 14 лет;

3533 случая СПИДа – среди которых 36 детей до 14 лет;

1802 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины – 7 у детей до 14 лет;

44 случая ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

Информация приведена без учета АР Крым и Севастополя.

Также отсутствуют данные за некоторые месяцы из Донецкой и Луганской областей, поскольку с лета 2014 года информация из этих регионов не поступает в полном объеме.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания собирается написать собственную книгу.

Она хочет рассказать в мемуарах о пребывании в Белом доме, а также о жизни первой леди в целом. По информации инсайдеров, написание мемуаров стало бы для Мелании возможностью получить самостоятельный доход. Трамп якобы поддерживает инициативу жены.