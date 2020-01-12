"Нашли раздетую в кустах": вскрылись детали трагедии с российской моделью, выпавшей из окна

Российская модель Алеся Кафельникова заявила, что актрису Ксению Пунтус, которая выпала из окна в Москве, покалечили на вечеринке.

Девушка уверена, что ее подругу привезли к подъезду внука Михалкова уже с увечьями.

Ксения Пунтус

"Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал "скорую". Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени", - написала Кафельникова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус. 21-летняя девушка находится в реанимации, ей провели операцию. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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