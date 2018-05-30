"Наши отношения с Украиной зашли в жо*у": известная российская актриса сделала жесткое заявление

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая активно поддерживает украинцев, раскритиковала действия Кремля.

"Наши отношения с Украиной зашли в такую жо*у, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Нужны мощные три-четыре человека, которым мы отдадимся как артисты", - говорит артистка на видео, опубликованном на странице Facebook "Радио Свобода".

Она призвала людей поднять "хайп" в отношении освобождения заключенного режиссера Олега Сенцова.

"Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Потому что Сенцов - это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной. И пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - заявила Лия Ахеджакова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, политзаключенный Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.