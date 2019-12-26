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26 декабря • обновлено в 23:08
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"Наша мама, наше сердце!" Известный актер трогательно вспомнил о Галине Волчек: зрители аплодировали стоя

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Народный артист России Сергей Гармаш сообщил о смерти художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек прямо после спектакля.

После окончания постановки на сцену опустился черный занавес, а актер извинился перед публикой, что артисты не могут выйти на поклон (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек, наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце, сердце этого дома, этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим, поймите нас, пожалуйста", – сказал Гармаш.

Сергей Гармаш сообщил о смерти Галины Волчек

Сергей Гармаш сообщил о смерти Галины Волчек

Кадр из видео

Новости
Появилось последнее фото и видео умершей актрисы Галины Волчек на публике

После слов актера, зрители встали с мест и склонили головы в знак памяти о легендарной артистке. После объявления артиста, присутствующие в зале аплодировали стоя.

Как известно, на сцене "Современника" Волчек поставила более тридцати спектаклей.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды и мэр Москвы массово отреагировали на новость о смерти Волчек. Ее родственникам выразили соболезнования, и вспомнили, каким человеком она была при жизни.

Галина Волчек

Галина Волчек

РИА Новости

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог была также художественным руководителем Московского театра "Современник" (с 1989 года).

Чем болела в последнее время легендарная актриса, можно прочитать в нашем материале.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Сергей Гармаш
Место
Россия Москва
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