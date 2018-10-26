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''Наш любимый'': друзья Караченцова не успели вручить ему трогательный подарок

1.4тЧитать материал на украинском

Друзья актера театра и кино Николая Караченцова, который умер в пятницу, 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего один день, показали трогательный подарок, который они не успели ему вручить.

Друзья по театру "Ленком" нарисовали актеру плакат. Об этом сообщает Telegram-паблик Mash.

''Наш любимый'': друзья Караченцова не успели вручить ему трогательный подарок
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"Этот плакат Николай Караченцов должен был увидеть завтра. Его нарисовали друзья по театру "Ленком" - хотели устроить сюрприз в больнице", - пишет издание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно о последнем желании Николая Караченцова. Актер хотел увидеть всех друзей на своем дне рождения.

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