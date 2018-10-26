''Наш любимый'': друзья Караченцова не успели вручить ему трогательный подарок

Друзья актера театра и кино Николая Караченцова, который умер в пятницу, 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего один день, показали трогательный подарок, который они не успели ему вручить.

Друзья по театру "Ленком" нарисовали актеру плакат. Об этом сообщает Telegram-паблик Mash.

"Этот плакат Николай Караченцов должен был увидеть завтра. Его нарисовали друзья по театру "Ленком" - хотели устроить сюрприз в больнице", - пишет издание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно о последнем желании Николая Караченцова. Актер хотел увидеть всех друзей на своем дне рождения.