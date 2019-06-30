"Наш день": Лобода показала фото со свадьбы

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в Россию, пояснила фанатам, на какую свадьбу ехала 27 июня.

Замуж вышла ее родная сестра, 28-летняя Ксения. Лобода опубликовала совместный снимок на своей странице в Instagram.

"Наш день. Мои девочки", – трогательно подписала певица под снимком, на котором позирует с невестой и матерью Натальей.

На мероприятие Лобода выбрала короткое черное платье без бретелей, а образ дополнила украшениями. Поклонники в комментариях заметили, что сестры и мама очень похожи.

"Так похожи", "Все красавицы, но невесту не стоило превосходить", "Очень красивые", "У Лободы шевелюра выглядит, будто это парик", – прокомментировали под снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила дочь от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилль Линдеманн используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери.

27 июня Лобода опубликовала фото с дочерью, подписав, что едет на свадьбу и пора выходить замуж. Это породило много подозрений, что именно она является виновницей торжества.

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