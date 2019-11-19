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19 ноября • обновлено в 14:32
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"Нас бьют по морде, а мы лезем": Пригожин атаковал российских звезд за алчность

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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил российских артистов за выступления в Латвии.

Так, во время эфира на радио Sputnik продюсер заявил, что не понимает звезд, которые даже после того, как их коллегами запретили въезжать на территорию страны продолжают не только ездить с концертами, но и покупать недвижимость в Латвии.

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

Cosmo.ru

Так, Пригожин недоумевает, с каким рвением артисты из России ездят в Латвию.

"Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано", – говорит продюсер.

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

Собеседник

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал белорусов и украинцев "русским миром". Таким образом он объяснил, почему MARUV получила награду "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Иосиф Пригожин
Место
Россия
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