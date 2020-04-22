Наряд Маркл на интервью после отказа от титула смутил публику: в нем заметили скрытый смысл

Эксперт моды увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл во время ее первого интервью для программы Good Morning America после отказа от королевских привилегий.

Так, для публичного появления Маркл выбрала белую рубашку из коллекции одежды, созданной ею самой совместно с брендом Jigsaw и марками Marks&Spencer и John Lewis. Кроме того, она надела два золотых кулона экологичного бренда Suetables с изображением знаков зодиака ее мужа принца Гарри и сына Арчи. По словам специалистки, выбранные Маркл вещи связаны с благотворительными организациями и интересами ее семьи, передает Daily Mail.

Меган Маркл Фото: dailymail.co.uk

"Выбранный ею наряд и аксессуары связаны с благотворительными организациями и интересами ее семьи. К примеру, средства от продажи вещей из ее коллекции направляются в благотворительную организацию Smart Works", – отметила стилистка Сьюзи Хэслер.

Кроме того, она добавила, что образ Маркл символизирует ее сознательный, намеренный уход от консервативных королевских нарядов после отказа от титула.

Меган Маркл Фото: dailymail.co.uk

"Строгим образом Маркл показала свою силу и ответственность за свои действия", – подытожила Хэслер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Малибу, Калифорния, который принадлежал американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону.