Народный артист РФ Юрий Назаров попал в реанимацию

Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Об этом изданию StarHit рассказала дочь актера Василиса. По ее словам, 83-летний отец почувствовал недомогание несколько дней назад, а во вторник, 8 сентября, было принято решение о его госпитализации. В настоящее время состояние Назарова оценивается как тяжелое.

Василиса Назарова также возмутилась, что медики отказываются предоставлять информацию о здоровье актера. Она добавила, что не понимает, нужно ли отправлять отца в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов, заразившихся коронавирусом.

Юрий Назаров с дочерью Василисой. kulturologia.ru

"Помолитесь за него, пожалуйста. Он крещеный. Как говорит мама. Хотя мама все забывает", – сказала дочь артиста.

Юрий Назаров – советский и российский актер театра и кино. Он прославился благодаря таким фильмам, как "Александр Маленький", "Земля Санникова", "Демидовы", "Лошади в океане", "Третий тайм", "Сталинград" и "Бой с тенью".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 июня в Лондоне умер английский актер и лауреат премий BAFTA и "Тони" Йэн Холм. Звезде трилогии "Властелин колец", где он сыграл Бильбо Бэггинса, было 88 лет.

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