Лорак, Киркоров, Басков: журналист раскрыл список народных артистов Украины

Дарья Дурова Люди 20:40, 28.06.2020

Народными артистами Украины до сих пор являются российские исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, украинка, живущая в РФ, Ани Лорак и другие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист, публицист Сергей Руденко. Ему не понравилось то, что президент Владимир Зеленский дал звание заслуженного артиста реперу Потапу.

Как написал Руденко, заслуженными артистами Украины также являются:

  • Ани Лорак;

  • Владимир Данилец;

  • Владимир Мойсенко;

  • Светлана Лобода;

  • Ян Табачник;

  • Таисия Повалий.

Народные артисты Украины:

  • Илья Резник;

  • Игорь Крутой;

  • Николай Басков;

  • Филипп Киркоров

  • Леонид Броневой (умер в 2017 году);

  • Ани Лорак;

  • Ян Табачник;

  • Владимир Гришко;

  • Таисия Повалий;

  • Владимир Данилец;

  • Владимир Мойсенко.

Журналист отметил, что в мае 2018-го звания народного артиста Украины и трех орденов "За заслуги" лишили поддерживающего агрессию РФ Иосифа Кобзона.

"Почему все остальные, кроме Кобзона, до сих пор являются заслуженными и народными, не знает никто. Но известно, что Лорак и Киркоров получили народных при президенте Ющенко. Другие – при президентах Кучме и Януковиче", – написал Руденко.

Сергей Руденко.
Facebook-страница журналиста
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других. В частности, звание заслуженного артиста Украины получил Алексей Потапенко.

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