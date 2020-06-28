Лорак, Киркоров, Басков: журналист раскрыл список народных артистов Украины

Народными артистами Украины до сих пор являются российские исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, украинка, живущая в РФ, Ани Лорак и другие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист, публицист Сергей Руденко. Ему не понравилось то, что президент Владимир Зеленский дал звание заслуженного артиста реперу Потапу.

Как написал Руденко, заслуженными артистами Украины также являются:

Ани Лорак;

Владимир Данилец;

Владимир Мойсенко;

Светлана Лобода;

Ян Табачник;

Таисия Повалий.

Народные артисты Украины:

Илья Резник;

Игорь Крутой;

Николай Басков;

Филипп Киркоров

Леонид Броневой (умер в 2017 году);

Ани Лорак;

Ян Табачник;

Владимир Гришко;

Таисия Повалий;

Владимир Данилец;

Владимир Мойсенко.

Журналист отметил, что в мае 2018-го звания народного артиста Украины и трех орденов "За заслуги" лишили поддерживающего агрессию РФ Иосифа Кобзона.

"Почему все остальные, кроме Кобзона, до сих пор являются заслуженными и народными, не знает никто. Но известно, что Лорак и Киркоров получили народных при президенте Ющенко. Другие – при президентах Кучме и Януковиче", – написал Руденко.

Сергей Руденко. Facebook-страница журналиста

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других. В частности, звание заслуженного артиста Украины получил Алексей Потапенко.