Лорак, Киркоров, Басков: журналист раскрыл список народных артистов Украины
Кто из артистов награжден званиями заслуженного и народного.
Народными артистами Украины до сих пор являются российские исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, украинка, живущая в РФ, Ани Лорак и другие.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист, публицист Сергей Руденко. Ему не понравилось то, что президент Владимир Зеленский дал звание заслуженного артиста реперу Потапу.
Как написал Руденко, заслуженными артистами Украины также являются:
Ани Лорак;
Владимир Данилец;
Владимир Мойсенко;
Светлана Лобода;
Ян Табачник;
Таисия Повалий.
Народные артисты Украины:
Илья Резник;
Игорь Крутой;
Николай Басков;
Филипп Киркоров
Леонид Броневой (умер в 2017 году);
Ани Лорак;
Ян Табачник;
Владимир Гришко;
Таисия Повалий;
Владимир Данилец;
Владимир Мойсенко.
Журналист отметил, что в мае 2018-го звания народного артиста Украины и трех орденов "За заслуги" лишили поддерживающего агрессию РФ Иосифа Кобзона.
"Почему все остальные, кроме Кобзона, до сих пор являются заслуженными и народными, не знает никто. Но известно, что Лорак и Киркоров получили народных при президенте Ющенко. Другие – при президентах Кучме и Януковиче", – написал Руденко.
Сергей Руденко. Facebook-страница журналиста
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других. В частности, звание заслуженного артиста Украины получил Алексей Потапенко.