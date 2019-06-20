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"Нарисованный пресс": 36-летняя Лобода взбудоражила сеть пошлым фото

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала в сети очередное откровенное фото. Так, на снимке она продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

Артистка позировала в купальнике, который частично демонстрировал ее грудь, а также в украшениях. Многие пользователи сети отметили, что она хорошо выглядит, а некоторым пресс певицы показался ненастоящим. Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

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my new one

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Как у Маугли "Золотой зуб", "Просто жесть", "Светлана Сергеевна, как после такой фотки уснуть?", "Секс", "Да... Мой новый нарисованный пресс", - пишут в сети.

"Нарисованный пресс": 36-летняя Лобода взбудоражила сеть пошлым фото
"Нарисованный пресс": 36-летняя Лобода взбудоражила сеть пошлым фото
"Нарисованный пресс": 36-летняя Лобода взбудоражила сеть пошлым фото
"Нарисованный пресс": 36-летняя Лобода взбудоражила сеть пошлым фото
"Нарисованный пресс": 36-летняя Лобода взбудоражила сеть пошлым фото

Отметим, что Лобода часто публикует откровенные снимки, чем вызывает неоднозначную реакцию в сети.

Sunset⚡️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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