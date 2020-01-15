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15 января • обновлено в 13:55
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Напрашивается на "Миротворец"? Знаменитый комик из России рассказал, как ездил в Крым с Петросяном

1.2т
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Известный российский комик Виктор Комаров рассказал, как ездил в оккупированный РФ Крым с Евгением Петросяном.

Так, они побывали на молодежном форуме "Таврида", который проходил летом 2019 года и был посвящен юмору. По словам Комарова, их с Петросяном и другими комиками пригласили на мероприятие, для выступления и проведения мастер-классов. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Евгений Петросян и Виктор Комаров

Евгений Петросян и Виктор Комаров

Фото: instagram/v.komarov86

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"Мы были на мероприятии в Крыму, которое называется "Таврида". Это ежегодный молодежный форум, где каждый раз выбирают другую концепцию. В этом году это был стендап, комедия. Туда приглашали артистов для выступления и для проведения мастер-классов, которые они дают людям, приехавшим почерпнуть что-то полезное для себя... С Евгением Вагановичем я сидел на одном из этих мастер-классов. Там еще были ребята из студии "Союз", а его ведущим был Адрей Бебуришвили. Нам задавали много вопросов, но, конечно же, больше всего Петросяну", –​​​​​​​ поделился Комаров.

Виктор Комаров

Виктор Комаров

Скриншот с видео

Кроме того, комик добавил, что после этого у него еще был отдельный мастер-класс, а также выступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский продюсер Юрий Бардаш попал в базу организации "Миротворец" после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он высказался о конфликте на Донбассе.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все пыжитесь, какую-то свою значимость для мира пытаетесь демонстрировать, а на самом деле вы глупая, недалёкая, недоразвитая, нищая и отставшая навсегда страна. Инструмент, которым ваши хозяева тычут в бок Россию
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как же Комаров переживёт-то попадание в ваш тухлый смехотворец...
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