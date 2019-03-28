МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Написал "Трус не играет в хоккей": в Москве госпитализирован известный поэт

2.7тЧитать материал на украинском

Известный российский поэт-песенник Николай Добронравов, супруг композитора Александры Пахмутовой госпитализирован в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал "112". По данным СМИ, поэт потерял сознание у себя дома. Сейчас медики оказывают 90-летнему мужчине необходимую помощь.

Николай Добронравов

Николай Добронравов

МК

Новости
Вдова Караченцова экстренно госпитализирована: что с ней

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Николай Добронравов известен как автор песен "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "Я не могу иначе", "И вновь продолжается бой" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве госпитализировали известного комика и пародиста Александра Пескова. Медики поставили диагноз "острый панкреатит".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения