Написал "Трус не играет в хоккей": в Москве госпитализирован известный поэт

Известный российский поэт-песенник Николай Добронравов, супруг композитора Александры Пахмутовой госпитализирован в Москве.
Об этом сообщает телеграм-канал "112". По данным СМИ, поэт потерял сознание у себя дома. Сейчас медики оказывают 90-летнему мужчине необходимую помощь.
Николай Добронравов
МК
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Николай Добронравов известен как автор песен "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "Я не могу иначе", "И вновь продолжается бой" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве госпитализировали известного комика и пародиста Александра Пескова. Медики поставили диагноз "острый панкреатит".
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