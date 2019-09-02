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2 сентября • обновлено в 19:28
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Намекнула на стакан? Поклонская зло высказалась о разводе с мужем

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Экс-"прокурор" аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что это она подала на развод с супругом Иваном Соловьевым.

О деталях разрыва с мужем, бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России, она рассказала в интервью kp.ru.

"Решение было принято 26 мая по моему исковому заявлению", – уточнила она о разводе.

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По словам россиянки, документы о расторжении брака уже есть, однако должны вступить в силу. "Если ответчик не обжалует это решение. А ответчиком является мой бывший муж. Я надеюсь, что все вступит в законную силу и будет без проблем", – отметила женщина.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

СтарХит

На вопрос о причине развода Поклонская отвечать отказалась, однако сказала: "Вся моя жизнь показала, что мной нельзя управлять. И мое решение – это мое решение. Как бы оно нравилось или не нравилось всем".

Журналист попросил Поклонскую ответить на слова ее мужа о разводе:"Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли могла когда-либо устаканиться".

"Больше всего веселит слово "устаканится". Остальное комментировать не буду", – с намеком ответила она.

Отметим, на своей странице в Twitter политик заявила, что не будет комментировать развод, так как ее личная жизнь не повлияет на "благополучие других людей и страны в целом".

Напомним: о том, что Иван Соловьев и Наталья Поклонская поженились, стало известно в августе 2018 года. Подробности узнайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская удивила историей об "исцелении" святым во сне.

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Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Теги
развод Отношения Новости России
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А мужик СТОИК ,выдержать с Няшей девять месяцев, это подвиг )))Странно,что только на стакан присел, а не на что нибудь тяжелое )))
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