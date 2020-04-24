"Нам очень тяжело!" Дочь Заворотнюк сделала грустное заявление
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна рассказала о своих переживаниях. Она отметила, что сейчас всем очень тяжело и многие не могут жить привычной жизнью.
Об этом Анна Заворотнюк написала на своей странице в социальной сети Instagram.
"Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется чтобы скорее пришли какие-то радостные вести и мы бы все вздохнули и сказали: "мы прошли это испытание". Я уверена, что когда все закончится мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относится ко всему, что нас окружает. Любить друг-друга не за что-то, а за то, что они просто есть в нашей жизни", - написала Заворотнюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.