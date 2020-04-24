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24 апреля • обновлено в 19:10
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"Нам очень тяжело!" Дочь Заворотнюк сделала грустное заявление

1.3т
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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна рассказала о своих переживаниях. Она отметила, что сейчас всем очень тяжело и многие не могут жить привычной жизнью.

Об этом Анна Заворотнюк написала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Нам очень тяжело!" Дочь Заворотнюк сделала грустное заявление

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется чтобы скорее пришли какие-то радостные вести и мы бы все вздохнули и сказали: "мы прошли это испытание". Я уверена, что когда все закончится мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относится ко всему, что нас окружает. Любить друг-друга не за что-то, а за то, что они просто есть в нашей жизни", - написала Заворотнюк.

Мои дорогие, я верю, что все будет хорошо.🌻🌍 ⠀ Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется чтобы скорее пришли какие-то радостные вести и мы бы все вздохнули и сказали: "мы прошли это испытание". Я уверена, что когда все закончится мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относится ко всему, что нас окружает. Любить друг-друга не за что-то, а за то, что они просто есть в нашей жизни.✨ ⠀ Желаю всем здоровья, берегите себя.🤍

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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