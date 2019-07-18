"Нам нелегко": Маркл публично заявила о проблемах с принцем Гарри

Меган Маркл рассказала певцу Фареллу Уильямсу, что у нее есть проблемы с мужем принцем Гарри.
Диалог произошел на лондонской премьере нового фильма "Король Лев". Об этом сообщает издание Daily Mail.
Принц Гарри и Меган Маркл
"Я так рад за ваш счастливый семейный союз! Ваша любовная история выглядит, как настоящее чудо. Стать свидетелями такого, убедиться, что это возможно и в наше время, очень важно для всех. Вы нас воодушевляете, а мы "болеем" за вас!" – с теплотой обратился к герцогине Сассекской певец.
На что Меган Маркл задумчиво ответила: "Знаете, вообще-то нам приходится непросто".
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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