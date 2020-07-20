Налоговая закрыла компанию Гарика Харламова: названа причина

Из-за невыплат финансов налоговая закрыла "Креативное агентство Бульдог", одним из владельцев которого является резидент Comedy Club Гарик Харламов, который разводится с актрисой Кристиной Асмус.

Как сообщает Telegram-канал Mash, налоговики решили разобраться с финансовыми проблемами на месте и приехали по адресу регистрации "Бульдога". Однако компания переехала и не сообщила новые координаты.

Отметим, что агентство занималось рекламой. Ее владельцами, кроме Харламова, были основной автор Comedy Club Алексей Пойманов, креативный продюсер Алексей Ляпоров и еще один автор Илья Романенко.

В компании Гарика Харламова были финансовые проблемы Seldon.News

"Развод с женой, раздел имущества, алименты – теперь еще это (закрытие компании. – Ред.)", – отметили в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметил, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.