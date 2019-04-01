"Налетел, как ненормальный": в России избили солиста группы "Фактор 2"

В России в одном из московских клубов избили солиста группы "Фактор 2" Илью Подстрелова. Нападавшим оказался один из посетителей клуба, которому не понравились песни.
По словам артиста, он и певец Jerry после своего выступления отправились в комнату отдыха. В помещение ворвались два человека и начали выражать недовольство репертуаром артистов. Об этом сообщает "СтарХит".
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"Вчера, после концерта, к нам в вип зашли какие-то два отморозка. Один вообще неадекват, начал орать, мол, что за говно мы там поем и ударил Женьку (Jerry). Я, без лишних слов, сорвался в ответ, и случилась потасовка. Нас кое-как разняли. Что это было, я до сих пор не понял. Это же надо, что за дебилы такие, из-за творчества готовы убить", — сообщил Илья Подстрелов.
Ха, прикол! Камаев, перед тем как разнять драку, как всегда записывал свои видосы обо всём вподряд. Он у нас это очень любит делать и, ВНИМАНИЕ, на камеру попала наша потасовка🤪Он заснял, на столько на сколько это возможно было, и бросился разнимать нас. У него нечаяно выбили телефон из рук, во время всего этого дела, и он сломался. Камай восстановил телефон и теперь мы смогли залить видео в сеть. Тут и рассказывать ничего больше не нужно... всё видно. #фактор2 #faktor2 #драка #разборки #эксклюзив #москва #отморозки
А теперь немного о плохом.Вчера,после концерта, к нам в вип, зашли какие-то два отморозка. Один вообще неадекват, начал орать,мол,что за говно мы там поем и ударил Женьку (JERRY). Я без лишних слов сорвался в ответ и случилась потасовка. Нас кое как разняли. Что это было - я досих пор не понял. Это ж надо, что за дебилы такие - из-за творчества готовы убить... очень жаль
Нападавшим оказался сын владельца сети стоматологических клиник, певец Джейхун Пирвердиев. Он также получил получил телесные повреждения и поехал в травмпункт, чтобы получить справку о побоях и иметь возможность подать в суд на обидчиков.
Как ранее писал OBOZREVATEL, на украинскую певицу Злату Огневич рядом с ее домом напал неизвестный мужчина. От нападающего ее защитил водитель. Вместе они вызвали полицию, которая также подоспела на помощь.
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