"Налетел, как ненормальный": в России избили солиста группы "Фактор 2"

В России в одном из московских клубов избили солиста группы "Фактор 2" Илью Подстрелова. Нападавшим оказался один из посетителей клуба, которому не понравились песни.

По словам артиста, он и певец Jerry после своего выступления отправились в комнату отдыха. В помещение ворвались два человека и начали выражать недовольство репертуаром артистов. Об этом сообщает "СтарХит".

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"Вчера, после концерта, к нам в вип зашли какие-то два отморозка. Один вообще неадекват, начал орать, мол, что за говно мы там поем и ударил Женьку (Jerry). Я, без лишних слов, сорвался в ответ, и случилась потасовка. Нас кое-как разняли. Что это было, я до сих пор не понял. Это же надо, что за дебилы такие, из-за творчества готовы убить", — сообщил Илья Подстрелов.

Нападавшим оказался сын владельца сети стоматологических клиник, певец Джейхун Пирвердиев. Он также получил получил телесные повреждения и поехал в травмпункт, чтобы получить справку о побоях и иметь возможность подать в суд на обидчиков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на украинскую певицу Злату Огневич рядом с ее домом напал неизвестный мужчина. От нападающего ее защитил водитель. Вместе они вызвали полицию, которая также подоспела на помощь.

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