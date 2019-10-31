"Накормите ее!" Полуголая российская поп-дива вызвала ажиотаж пикантным кадром

Российская певица, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская (настоящая фамилия – Наливалкина) сверкнула стройной фигурой в белье.

Соответствующий пикантный кадр звезда обнародовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников.

"Чувствую себя так сексуально с его гитарой и моим Эстель Адони (салон женского белья)", – подписала она под кадром.

Полина Фаворская instagram/favlav

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В частности, Фаворская позировала в белье с хищным принтом, лежа на полу в чехле от гитары, соблазнительно смотря в кадр.

Полина Фаворская в белье instagram/favlav

Фанаты певицы были в восторге от пикантной фотографии. Многие были поражены худобой звезды, но все же отметили, что выглядит она потрясающе.

"Ух, кипяток", "Полина, какой у тебя вес", "Красиво", "Да покормите кто-нибудь Полинку. В конце то концов", "Потрясающая и невероятная", – отреагировали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая коллега Фаворской Ольга Серябкина также часто балует поклонников откровенными снимками. Недавно она сверкнула пышной грудью в бюстье.

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