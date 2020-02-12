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12 февраля • обновлено в 13:25
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"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео

2.5т
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Главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-10" стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

Видео, на котором зрители смогли наконец-то рассмотреть лицо Холостяка, было опубликовано на официальной странице проекта в Instagram.

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

пресс-служба телеканала СТБ

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"Хоть звезду с неба! Неземной Холостяк Макс Михайлюк способен ради любимой на невероятные поступки", – говорится в сообщении под роликом.

Примечательно, что внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж и бурные обсуждения в комментариях.

"Чувствую, горячий сезон будет", "Вау!", "Милый красавчик", "Мне кажется, что это самый настоящий холостяк из всех!", восхищались пользователи.

"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео
"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео
"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео
"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео
"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео
"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео
"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео
"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как начинались отношения главного героя "Холостяк-9" Никиты Добрынина и победительницы шоу Даши Квитковой.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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