"Наконец-то красавчик": внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж в сети. Видео

Главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-10" стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.
Видео, на котором зрители смогли наконец-то рассмотреть лицо Холостяка, было опубликовано на официальной странице проекта в Instagram.
Макс Михайлюк
пресс-служба телеканала СТБ
"Хоть звезду с неба! Неземной Холостяк Макс Михайлюк способен ради любимой на невероятные поступки", – говорится в сообщении под роликом.
Примечательно, что внешность нового Холостяка вызвала ажиотаж и бурные обсуждения в комментариях.
"Чувствую, горячий сезон будет", "Вау!", "Милый красавчик", "Мне кажется, что это самый настоящий холостяк из всех!", – восхищались пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как начинались отношения главного героя "Холостяк-9" Никиты Добрынина и победительницы шоу Даши Квитковой.
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