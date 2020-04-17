"Наконец-то дождались!" Джонни Депп опубликовал интригующее фото и взорвал Istagram

56-летний голливудский актер Джонни Депп неожиданно создал аккаунт в Instagram, где опубликовал интригующее фото.

Так, на нем он позировал среди свечей и заметил, что снимает что-то интересное. "Привет всем... снимаю что-то для вас сейчас, дайте мне минуту", – написал Депп.

Джонни Депп Фото: instagram/johnnydepp

Отметим, что за день после создания аккаунта у Деппа насчитывается около 2,2 млн подписчиков, а снимок оценило более 1 миллиона пользователей. К слову, поклонники поздравили актера с созданием аккаунта и признались ему в любви.

"Добро пожаловать, Джонни", "Мы наконец то дождались! Джонни теперь есть в Instagram", "Привет родной и любимый актер", "Как же мы долго тебя ждали", "Мы любим тебя, легенда", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой Instagram-аккаунт создала 50-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон. Она опубликовала трогательное фото с коллегами по сериалу "Друзья", чем довела до слез своих поклонников.

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