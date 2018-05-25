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"Прощальный звонок": принц Гарри накануне свадьбы сделал спорный поступок

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Стало известно, что принц Гарри разговаривал по телефону со своей бывшей девушкой за неделю до свадьбы с Меган Маркл.

На королевской свадьбе были две бывшие возлюбленные принца, 32-летняя Челси Дэви и 29-летняя Крессида Бонас. Согласно информаторам журнала Vanity Fair, с Дэви у принца был тяжелый разговор по телефону. Дэви не хотела идти на свадьбу к бывшему бойфренду.

"Это был прощальный звонок. В ходе последнего разговора они оба признали, что Гарри нужно двигаться дальше. Челси была очень взволнована и плакала. Она не хотела идти на свадьбу, но в итоге согласилась и пообещала Гарри, что не будет пытаться попасть на вечеринку", - рассказал инсайдер.

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Челси Дэйви - в синем

"С Челси Гарри не чувствовал такой искры, как с Меган", - сказал инсайдер.

С Челси Дэйви принц Гарри поддерживал отношения с 2004 года по 2011-й - они то встречались, то расставались. А познакомились они, когда учились в соседних школах. Дэйви также сопровождала принца Гарри на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что раскрыт секрет королевского фото Меган Маркл.

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Тема
Принц Гарри и Меган Маркл
Персоны
Принц ГарриМеган Маркл
Место
Великобритания
Объект
свадьба
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