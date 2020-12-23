Накануне похорон стало известно об 11-летней дочери Кернеса

У умершего 61-летнего городского головы Харькова Геннадия Кернеса, помимо сыновей, есть также 11-летняя дочь.

Ее зовут Соня, и живет она вместе с мамой в Лондоне. Об этом в день прощания с политиком 23 декабря рассказал его друг, бизнесмен Павел Фукс, передает "Страна".

По его словам, девочка является "просто копией" своего отца, а сыновья Кернеса поддерживают отношения с сестрой.

"Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа – просто копия! И внешне, и по характеру", – заявил Фукс.

Кернес с сыновьями и внучкой kharkov.comments.ua

Примечательно, но в СМИ нет упоминаний о дочери Кернеса. При этом есть много информации о его сыновых. Как известно, Кирилл Кернес родился в браке Геннадия Адольфовича с Оксаной Василенко, Даниил Привалов – от Галины Приваловой, Родион Гайсинский – от последней возлюбленной харьковского мэра Оксаны Гайсинской.

Фукс не указал имени матери 11-летней дочери Кернеса. Тем временем издание Newsroom, ссылаясь на свои источники пишет, якобы речь идет о бизнесвумен Ольге М. Она – официальный представитель и дистрибьютор бренда детской одежды в Украине. В частности, компания якобы занимается продажей вещей премиум-класса из Японии. В сети можно найти информацию о том, что у женщины есть дочь Соня.

Местное издание Kharkiv Today пишет, что дочь Кернеса была в прошлом году на Мемориале.

Кернес на Мемориале в 2019 году 2day.kh.ua

Оксана Гайсинская и Геннадий Кернес instagram.com/oksanag24

Сыновья Кернеса – Кирилл и Даниил rbc.ua

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