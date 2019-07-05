"Накачивала ребенка": украинская певица рассказала жуткую историю о "няне-оборотне"

Украинская певица Екатерина Бужинская взволновала поклонников сообщением о няне-оборотне.

В частности, на своей странице в Facebook она поинтересовалась, что делать, если работница накачивала ребенка успокоительными.

"Друзья! Хелп! Если бы вы узнали, что няня злоупотребляет на рабочем месте и дает успокаивающие лекарства маленькому ребенку, чтобы он спал. Что бы вы с ней сделали", – спросила она под хештегом "#няниоборотни".

Екатерина Бужинская facebook / katyabuzhynskaya

Пользователи посоветовали обнародовать фото этого человека, чтобы все знали, с кем имеют дело. Также ей посоветовали ставить камеры в доме на такой случай, а некоторые и вовсе предложили агрессивные действия.

По данным The Lime, они связались с Бужинской, чтобы выяснить, что случилось. Но певица пока решила не обнародовать информацию и подробности. "Пока разбираюсь. Не готова комментировать", – ответила певица.

Также Бужинская показала фото той самой няни, о которой шла речь. Таким образом, она ответила на просьбы фолловеров. Также стало понятно, что эту женщину уже уволили, а на ее место взяли другого человека.

Няня-оборотень facebook / katyabuzhynskaya

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