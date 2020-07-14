Найдено тело утонувшей в озере звезды "Хора": ей удалось спасти маленького сына

Американская актриса, звезда сериала "Хор" (известен также под названием "Лузеры") Ная Ривера найдена мертвой в озере Пиру в Калифорнии, США. Ей было 33 года.

Так, 8 июля артистка отправилась вместе с 4-летним сыном Джоси на прогулку на лодке. Позже лодку с малышом обнаружили на середине водоема, а тело девушки нашли только спустя несколько дней, пишет ВВС.

Мальчик находился в лодке в спасательном жилете. Документы и спасательный жилет Наи Риверы остались в лодке. Джоси рассказал, что они вместе с матерью решили искупаться, но она не вернулась в лодку. Поиски пропавшей заняли шесть дней.

Фото с места поиска тела Найи Риверы ВВС

По данным шерифа округа Вентура, речь идет о несчастном случае, а не самоубийстве. По его словам, Ривера успела спасти ребенка и затолкнуть его обратно в лодку, но ей не хватило сил, чтобы спастись самой.

Отметим, Ная Ривера известна по ролям в сериалах "Хор", "Коварные горничные", "C.S.I.: Место преступления Майами", "Принц из Беверли-Хиллз" и другим.

Ная Ривера с сыном Джоси Twitter Риверы

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