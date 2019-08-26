"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России и ее коллега Алла Пугачева возмутили пользователей сети. Так, артистки после выступления на фестивале "Новая волна" засветились на совместном видео.

Ролик Лобода разместила на своей странице в Instagram. В описании к видео она поблагодарила Пугачеву за благословение.

Пользователям сети поведение артисток показалось наигранным и неискренним.

"Фу, Пугачеву на заслуженный отдых", "Очень некрасиво сказано", "Лобода когда-то выглядела нормально, а сейчас слушать еще можно, но смотреть противно", "Как наигранно и неестественно", "Ужас, как вы все смешно пресмыкаетесь", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские звезды Светлана Лобода и Таисия Повалий на День независимости Украины выступили на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.

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