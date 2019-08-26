Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой

766 Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России и ее коллега Алла Пугачева возмутили пользователей сети. Так, артистки после выступления на фестивале "Новая волна" засветились на совместном видео.

Ролик Лобода разместила на своей странице в Instagram. В описании к видео она поблагодарила Пугачеву за благословение.

"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой
Новости
"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына

Пользователям сети поведение артисток показалось наигранным и неискренним.

"Фу, Пугачеву на заслуженный отдых", "Очень некрасиво сказано", "Лобода когда-то выглядела нормально, а сейчас слушать еще можно, но смотреть противно", "Как наигранно и неестественно", "Ужас, как вы все смешно пресмыкаетесь", - пишут в сети.

"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой
"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой
"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой
"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой
"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой
"Наигранно и неестественно" Лободу разгромили в сети из-за видео с Пугачевой

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские звезды Светлана Лобода и Таисия Повалий на День независимости Украины выступили на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Светлана Лобода Алла Пугачева
Место
Россия Сочи
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
пугачева это персонаж для анекдотов))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...