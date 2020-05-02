Нагиев, Рыбин и другие: кого из звезд превзошли красотой их сыновья
Не секрет, что дети часто превосходят своих родителей по разным критериям. Так, к примеру, взрослые сыновья многих звезд сумели превзойти красотой своих знаменитых отцов.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть, какими выросли сыновья Дмитрия Нагиева, Валентина Рыбина, Никаса Сафронова и других звездных мужчин.
Сын Дмитрия Нагиева
30-летний Кирилл Нагиев пошел по стопам своего знаменитого отца: он снимается в кассовых проектах, таких как "Холоп", "Текст", "Марафон желаний". Хоть Кирилл и счастлив со своей любимой девушкой – танцовщицей Юлией, но уже успел прослыть дамским угодником. А своими внешними данными сын Нагиева даже превзошел звездного отца.
Сын Никаса Сафронова
Единственный ребенок художника Никаса Сафронова, рожденный в браке, – 28-летний Стефано Сафронов – также превзошел красотой своего отца. Парень был рожден в браке художника с итальянкой Франческой Вендрамин, сейчас он живет в Лондоне и не знает русского языка, но это не мешает его дружбе с отцом.
Сын Виктора Рыбина
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой упоминается в прессе чаще, чем его звездные родители. 21-летний Василий встречается с девушкой Дарьей, которую знает еще с детского сада. В сети парня называют "ходячим сексом" и "русским Джоном Сноу".
Сын Натальи Водяновой
Сын супермодели Натальи Водяновой и ее первого мужа Джастина Портмана 18-летний Лукас унаследовал модельные черты матери и уже дебютировал на подиуме.
Как известно, трое детей Натальи от первого брака живут вместе с ней и ее вторым супругом Антуаном Арно. Но с родным отцом тоже поддерживают общение.
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