Нагиев, Рыбин и другие: кого из звезд превзошли красотой их сыновья

Не секрет, что дети часто превосходят своих родителей по разным критериям. Так, к примеру, взрослые сыновья многих звезд сумели превзойти красотой своих знаменитых отцов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть, какими выросли сыновья Дмитрия Нагиева, Валентина Рыбина, Никаса Сафронова и других звездных мужчин.

Сын Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев с сыном Uznayvse.ru

30-летний Кирилл Нагиев пошел по стопам своего знаменитого отца: он снимается в кассовых проектах, таких как "Холоп", "Текст", "Марафон желаний". Хоть Кирилл и счастлив со своей любимой девушкой – танцовщицей Юлией, но уже успел прослыть дамским угодником. А своими внешними данными сын Нагиева даже превзошел звездного отца.

Кирилл Нагиев hochu.ua

Дмитрий Нагиев и его сын Кирилл Нагиев vistanews.ru

Сын Никаса Сафронова

Единственный ребенок художника Никаса Сафронова, рожденный в браке, – 28-летний Стефано Сафронов – также превзошел красотой своего отца. Парень был рожден в браке художника с итальянкой Франческой Вендрамин, сейчас он живет в Лондоне и не знает русского языка, но это не мешает его дружбе с отцом.

Никас Сафронов и его сын Стефано popbio.ru

Никас Сафронов с сыном Стефано kp.ru

Сын Виктора Рыбина

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой упоминается в прессе чаще, чем его звездные родители. 21-летний Василий встречается с девушкой Дарьей, которую знает еще с детского сада. В сети парня называют "ходячим сексом" и "русским Джоном Сноу".

Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и их сын Василий tvc.ru

Василий Рыбин kp.ru

Сын Натальи Водяновой

Сын супермодели Натальи Водяновой и ее первого мужа Джастина Портмана 18-летний Лукас унаследовал модельные черты матери и уже дебютировал на подиуме.

Как известно, трое детей Натальи от первого брака живут вместе с ней и ее вторым супругом Антуаном Арно. Но с родным отцом тоже поддерживают общение.

Сын Натальи Водяновой Лукас Портман и его отец Джастин Портман spletnik.ru

Наталья Водянова и ее сын Лукас cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха.