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2 октября • обновлено в 18:00
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"Нае*ывал нас": Гуф назвал чиновника в Украине, закрывшего ему въезд

2.5т Читать материал на украинском

Популярный российский репер GUF (Алексей Долматов) заявил, что экс-начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко поспособствовал тому, чтобы ему запретили въезд в Украину.

Так, по словам артиста, Тараненко являлся организатором его концертов. Об этом Долматов рассказал в интервью Ксении Собчак.

Ксения Собчак и GUF

Ксения Собчак и GUF

Скриншот из видео

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Собчак предположила, что рэперу запретили въезд в Украину из-за его политических взглядов, но он опроверг эту информацию.

"Там другая история. Там просто один человек, который нам одно время устраивал концерты по всей Украине, был нашим организатором. Мы с ним перестали работать. Он нае*ывал нас в каких-то моментах и он как-то дошел до власти. И он нам выставил ультиматум: либо вы работаете со мной, либо я закрываю вам въезд в Украину. Мы такие "Ха-ха. Х*й ты что закроешь". А он закрыл. Он пытается обратно влезть в доверие, говорит, что сейчас откроют въезд. Поэтому пока Антона Тараненко мы не будем называть фамилию", - заявил артист.

Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика!

Как ране писал OBOZREVATEL, российский рэпер Тимати удалил клип на трек "Москва", который набрал рекордное для российского YouTube количество дизлайков, а Гуф, извинился перед поклонниками и заявил, что его втянули в проект обманом.

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Персоны
Гуф (Guf) Ксения Собчак
Место
Россия
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