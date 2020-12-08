Надя Дорофеева впервые призналась в страхе из-за сольной карьеры

Украинская певица Надя Дорофеева впервые призналась, что не была уверена в успехе сольного проекта. По ее словам, группа "Время и Стекло" распалась в крайне сложный для мирового шоу-бизнеса период, поэтому она задумывалась над тем, чтобы перенести премьеру трека Gorit на следующий год.

Такими подробностями Дорофеева поделилась в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Певица также добавила, что несмотря на сложный период из-за пандемии, она все же решила рискнуть. Такое смелое решение поддержали продюсеры знаменитости – Ирина Горовая и Алексей Потапенко (Потап).

"Я даже думала – может перенести на следующий год. Но потом осознала, что так нельзя. Мы живем здесь и сейчас", – рассказала Надя.

Дорофеева боялась начинать сольную карьеру Instagram Нади Дорофеевой

Кроме того, Надю Дорофееву поддержали коллеги и друзья Вера Брежнева и Monatik, посетившие домашнюю вечеринку-презентацию песни Gorit. Артистка призналась, что Дима никогда не приходит в гости с пустыми руками, поэтому в день громкой премьеры он подарил певице денежное дерево и зажигалку.

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