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24 января • обновлено в 09:35
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Надя Дорофеева с тату на интимном месте ответила про волосы

1.6т
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Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева ответила на вопрос о том, что у них общего с мужем Владимиром Дантесом.

В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию с отдыха в Доминикане. Несмотря на то, что Дорофеева предстала перед публикой в закрытом купальнике, на фото отчетливо заметно тату в ее интимной зоне.

Впрочем, администратор фан-страницы ее супруга Дантеса акцентировала внимание на том, что у нее вместе с артистом одинаково вьются волосы. Это подтвердила и сама Дорофеева.

Надя Дорофеева с тату на интимном месте ответила про волосы

Ранее сеть привели в восторг новые откровенные фотографии Нади Дорофеевой.

Также певица продемонстрировала голые ягодицы на фото.

В свою очередь, продюсер Потап ярко прокомментировал фотоснимок Дорофеевой с голой грудью.

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