Надя Дорофеева попала в ДТП в Киеве

Юля Ухина Люди 08:28, 6.11.2020 Обновлено: 08:29, 6.11.2020

Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в четверг, 5 ноября, попала в ДТП в Киеве.

О дорожном инциденте артистка сообщила на личной странице в Instagram, отметив, что за 2 километра от дома врезалась в другой автомобиль. Дорофеева также прикрепила к публикации грустное фото.

"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 километра и врезалась в другую машину. А у вас как дела?" – написала певица.

Надя Дорофеева
Instagram Нади Дорофеевой

Поклонники в комментариях под публикацией посоветовали Дорофеевой быть аккуратнее за рулем, а также высказали радость, что, мол, хорошо, что с ней все в порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилась курьезной историей, связанной с эротической съемкой для мужского журнала Playboy.

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