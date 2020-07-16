Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике
Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантными пляжными фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них она позирует в красном купальнике с высокой талией в бассейне во дворе своего дома (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Белла итальянка за секунду до падения в бассейн", – подписала фото певица.
Фанаты пришли в восторг от фото певицы и засыпали ее комплиментами.
"Богиня", "Ну просто лучшая", "Шик", "Какая ты красивая", "Вы всегда хорошая, вашу красоту невозможно испортить", – написали в комментариях пользователи соцсети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева рассказала, что часто передает друзьям свою одежду в родной Симферополь.