Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике

Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантными пляжными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них она позирует в красном купальнике с высокой талией в бассейне во дворе своего дома (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Белла итальянка за секунду до падения в бассейн", – подписала фото певица.

Дорофеева позирует на большом разноцветном единороге Instagram @nadyadorofeeva

Дорофеева позирует в бассейне Instagram @nadyadorofeeva

Дорофеева позирует в бассейне Instagram @nadyadorofeeva

Фанаты пришли в восторг от фото певицы и засыпали ее комплиментами.

"Богиня", "Ну просто лучшая", "Шик", "Какая ты красивая", "Вы всегда хорошая, вашу красоту невозможно испортить", – написали в комментариях пользователи соцсети.

Скриншот комментариев Instagram @nadyadorofeeva

Скриншот комментариев Instagram @nadyadorofeeva

Скриншот комментариев Instagram @nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева рассказала, что часто передает друзьям свою одежду в родной Симферополь.