Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике
Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике. pravda.if.ua
Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантными пляжными фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них она позирует в красном купальнике с высокой талией в бассейне во дворе своего дома (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Белла итальянка за секунду до падения в бассейн", – подписала фото певица.
Дорофеева позирует на большом разноцветном единороге Instagram @nadyadorofeeva
Дорофеева позирует в бассейне Instagram @nadyadorofeeva
Дорофеева позирует в бассейне Instagram @nadyadorofeeva
Фанаты пришли в восторг от фото певицы и засыпали ее комплиментами.
"Богиня", "Ну просто лучшая", "Шик", "Какая ты красивая", "Вы всегда хорошая, вашу красоту невозможно испортить", – написали в комментариях пользователи соцсети.
Скриншот комментариев Instagram @nadyadorofeeva
Скриншот комментариев Instagram @nadyadorofeeva
Скриншот комментариев Instagram @nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева рассказала, что часто передает друзьям свою одежду в родной Симферополь.