Надя Дорофеева анонсировала музыкальную премьеру Дантеса

Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева анонсировала выход клипа своего мужа Владимира Дантеса на песню "Более или менее".

В сторис своего Instagram-аккаунта она опубликовала фотографию Дантеса, отметив, что уже в скором времени состоится премьера.

Как сообщалось ранее, певица Надя Дорофеева на отдыхе засветила тату в интимной зоне и рассказала, что у них общего с Владимиром Дантесом.

Кроме того, музыкант Потап неожиданно прокомментировал ее фотографию с полностью голой грудью.

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