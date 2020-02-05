Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Надя Дорофеева анонсировала музыкальную премьеру Дантеса

1.2т
Читать материал на украинском

Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева анонсировала выход клипа своего мужа Владимира Дантеса на песню "Более или менее".

В сторис своего Instagram-аккаунта она опубликовала фотографию Дантеса, отметив, что уже в скором времени состоится премьера.

Надя Дорофеева анонсировала музыкальную премьеру Дантеса

Как сообщалось ранее, певица Надя Дорофеева на отдыхе засветила тату в интимной зоне и рассказала, что у них общего с Владимиром Дантесом.

Кроме того, музыкант Потап неожиданно прокомментировал ее фотографию с полностью голой грудью.

Читайте также:

"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике

"Слишком сексуально!" Дорофеева показала голые ягодицы на фото

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги