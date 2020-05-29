Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который уже отбывает тюремное заключение за сексуальные преступления, обвинили в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом сообщает издание New York Daily News. По словам инсайдеров, мужчина заманил подростка к себе в отель в 1994 году под видом деловой встречи и принудил к оральному сексу, а после изнасиловал.

Харви Вайнштейн Фото: spletnik.ru

Отмечается, что после надругательства над девушкой, Вайнштейн проверил ее документы. Он заявил: если она кому-нибудь расскажет о случившемся – никогда не будет сниматься в кино, а его помощники навредят ей и ее семье.

"Поэтому она боялась выступать до сих пор", – поделился адвокат потерпевшей.

Харви Вайнштейн Фото: spletnik.ru

К слову, сейчас женщина подала иск в суд против Вайнштейна. Поскольку жертва была несовершеннолетней на момент изнасилования, срок давности преступления не имеет значения.

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