"Надоели ваши сопли!" Джеджула вызвал обидчика на ринг после скандала с избиением

Украинский шоумэн Андрей Джеджула, которого на днях обвинили в нападении, вызвал на поединок своих коллег Владимира Такудиса и Владимира Остапчука. Так, он заявил, что если у них есть смелость, то они выйдут против него на ринг.

Пользователи сети разделились на два лагеря: одни поддерживают Джеджулу, а другие, наоборот, говорят, что это ему следует извинится перед коллегами. Видео с приглашением на бой шоумэн опубликовал на своей странице в Instagram.

Андрей Джеджула instagram.com/djedjula

"Такудис, Остапчук! Мне надоели ваши сопли! Вопрос один и пять вариантов ответов: боксерский ринг?, октагон (ММА)?, публичные извинения? Или автоматическое признание себя шутами (только им сходил любой юморок с рук в древности), или же трусливыми зайчишками? Что выберете? Ничего личного, просто бизнес, на репутацию которого вы замахнулись и текстами заочно хоронили! И запомните: вера, семья, честь и работа — это то, за что меня всегда учили бороться!", — написал Джеджула.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский ведущий Владимир Такудис рассказал, что на него напали и сбрили несколько клочков волос за неудачную шутку. Одним из нападавших якобы был известный шоумен Андрей Джеджула.

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