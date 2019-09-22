"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"

22 сентября прошел пятый выпуск развлекательного шоу "Танці з зірками". В результате зрительского голосования проект покинули MARUV и Jay. В сети негативно отреагировали на выступление певицы и сочли ее танец слишком вульгарным.
Фото и видео с выступления разместили на официальной странице шоу в Instagram.
Стріп від @maruvofficial та @jay.dmitriy.enko.reality! Ділись враженнями у коментарях 👇 Підтримай пару відправляй смс-повідомлення із кодом 14 на номер 7914, дзвони за номером 0900 900 014, або голосуй у мобільному додатку @1plus1.video. Вокал: @kola__official. #танціззірками
"Мне одной надоел этот латекс, стрип и все такое?", "Ну и где же танец? Кукуюк даже двигался больше", "Надоела эта порнография", "Это ужас. Прекратите показывать этот разврат. Противно смотреть", "В очередной раз пошлятина", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье 22 сентября состоялся пятый эфир шоу "Танці з зірками". В результате зрительского голосования проект покинули MARUV и Jay.
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