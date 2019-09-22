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23 сентября • обновлено в 01:46
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"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"

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22 сентября прошел пятый выпуск развлекательного шоу "Танці з зірками". В результате зрительского голосования проект покинули MARUV и Jay. В сети негативно отреагировали на выступление певицы и сочли ее танец слишком вульгарным.

Фото и видео с выступления разместили на официальной странице шоу в Instagram.

"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"
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"Мне одной надоел этот латекс, стрип и все такое?", "Ну и где же танец? Кукуюк даже двигался больше", "Надоела эта порнография", "Это ужас. Прекратите показывать этот разврат. Противно смотреть", "В очередной раз пошлятина", - пишут в сети.

"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"
"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"
"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"
"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"
"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"
"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"
"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье 22 сентября состоялся пятый эфир шоу "Танці з зірками". В результате зрительского голосования проект покинули MARUV и Jay.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
MARUV
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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