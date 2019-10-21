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21 октября • обновлено в 08:08
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"Они выбрали Россию!" Мухарский предложил отгородить Донбасс стеной

5.6т Читать материал на украинском

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", – заявил Мухарский в эфире телеканала ObozTV.

Телеведущий призвал "не трогать людей", которые "не хотят в Украину".

"Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – подчеркнул он.

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По мнению Мухарского, сейчас украинцам "навязывают деоккупацию".

"Не надо деоккупации. Надо скорее строить вал", – отметил телеведущий.

"Они выбрали Россию!" Мухарский предложил отгородить Донбасс стеной

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Антин Мухарский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ОРДЛО
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
На сколь помню,Сеня уже вложил годовой бюджет в стену.Еще одну строить?Так вам никакого МВФ не хватит.
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