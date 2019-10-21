"Они выбрали Россию!" Мухарский предложил отгородить Донбасс стеной

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", – заявил Мухарский в эфире телеканала ObozTV.
Телеведущий призвал "не трогать людей", которые "не хотят в Украину".
"Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – подчеркнул он.
По мнению Мухарского, сейчас украинцам "навязывают деоккупацию".
"Не надо деоккупации. Надо скорее строить вал", – отметил телеведущий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский никогда не пойдет на федерализацию страны и потерю территорий.
в то же время, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.
украинская сторона настаивает, что для выполнения политической части Минских договоренностей необходим роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.
в качестве альтернативы Минску-2 рассматривается развертывание на Донбассе международной миротворческой миссии.
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