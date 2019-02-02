''Надо радоваться'': экс-продюсер Лорак рассказал о ее состоянии после развода

Известный продюсер Сергей Перман, который ранее сотрудничал с поп-дивой Ани Лорак, попросил не жалеть певицу из-за развода.
Соответствующий комментарий он дал изданию "КП в Украине", прокомментировав пристальное внимание прессы к громкому разрыву с известным ресторатором Муратом Налчаджиоглу.
"Каролина – такой человек, что чем больше сочувствия, тем ей хуже. Не надо ее жалеть, надо радоваться! Она молода, красива, полна сил и, что самое главное, любима! Так что, чем меньше внимания к этому вопросу, тем легче Каролине", – отметил Перман.
В издании также выяснили, что вопросы по недвижимости и другому имуществу, корпоративным правам и интеллектуальной собственности будут решаться позже.
Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008 по 2013 год. Этот период он считал особенным, потому что это был отрезок в его биографии, когда продюсер оказался "на стороне артиста". Даже после распада этого союза, он хорошо относился к Лорак.
Сергей Перман
karabas.live
Как сообщал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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