''Надо радоваться'': экс-продюсер Лорак рассказал о ее состоянии после развода

Известный продюсер Сергей Перман, который ранее сотрудничал с поп-дивой Ани Лорак, попросил не жалеть певицу из-за развода.

Соответствующий комментарий он дал изданию "КП в Украине", прокомментировав пристальное внимание прессы к громкому разрыву с известным ресторатором Муратом Налчаджиоглу.

"Каролина – такой человек, что чем больше сочувствия, тем ей хуже. Не надо ее жалеть, надо радоваться! Она молода, красива, полна сил и, что самое главное, любима! Так что, чем меньше внимания к этому вопросу, тем легче Каролине", – отметил Перман.

В издании также выяснили, что вопросы по недвижимости и другому имуществу, корпоративным правам и интеллектуальной собственности будут решаться позже.

Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008 по 2013 год. Этот период он считал особенным, потому что это был отрезок в его биографии, когда продюсер оказался "на стороне артиста". Даже после распада этого союза, он хорошо относился к Лорак.

Сергей Перман karabas.live

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