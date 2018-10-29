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"Надо обязательно брить!" Галкин озадачил сеть обнаженным фото

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Российский комик Максим Галкин, муж известной певицы Аллы Пугачевой, поделился полуобнаженным фото со своими подписчиками.

"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримёрке... С животиком пора что-то делать", - написал Галкин, комментируя фото, обнародованное в Instagram. В сети оценили самоиронию супруга Пугачевой.

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Максима похвалили за подтянутую форму и посоветовали подкачаться. Другие же пользователи сети заметили небритые подмышки артиста.

"Подмышки надо обязательно брить!", "Сиськи качать подмышки брить, а так всё супер", пишут фанаты.

"Надо обязательно брить!" Галкин озадачил сеть обнаженным фото
"Надо обязательно брить!" Галкин озадачил сеть обнаженным фото
"Надо обязательно брить!" Галкин озадачил сеть обнаженным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео Галкина с молодой ''подружкой''.

Персоны
Максим ГалкинАлла Пугачева
Место
Россия
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