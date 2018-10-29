"Надо обязательно брить!" Галкин озадачил сеть обнаженным фото

Российский комик Максим Галкин, муж известной певицы Аллы Пугачевой, поделился полуобнаженным фото со своими подписчиками.

"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримёрке... С животиком пора что-то делать", - написал Галкин, комментируя фото, обнародованное в Instagram. В сети оценили самоиронию супруга Пугачевой.

Максима похвалили за подтянутую форму и посоветовали подкачаться. Другие же пользователи сети заметили небритые подмышки артиста.

"Подмышки надо обязательно брить!", "Сиськи качать подмышки брить, а так всё супер", пишут фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео Галкина с молодой ''подружкой''.