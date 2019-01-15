''Надо меньше пить'': звезда ''95 Квартала'' позабавил сеть ''счастливым'' фото

Актер студии "Квартал 95" Валерий Жидков рассмешил поклонников новым фото. На нем он позирует сидя в игрушечной карете рядом с Санта-Клаусом.

Пользователи сети отметили, что судя по внешнему виду актера, он еще не готов вернуться к работе. Снимок разместили в Instagram-аккаунте "Kvartal95official".

Tv.ua

"Когда надо возвращаться на работу после новогодних праздников, а тебе очень не хочется. Вы как, уже втянулись? Валера пока не совсем", - подписали фото.

Пользователи сети отнеслись с юмором к фотографии артиста.

"Надо меньше пить", "У Валеры на лице безудержное веселье", "По выражению лица Валера он еще не скоро походу вернется к работе", - пишут в комментариях к снимку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Жидков высмеял предстоящие в Украине президентские выборы и кандидатов на пост главы государства, чем вызвал волну негодования среди пользователей сети. Так, артист пошутил о таких политиках и общественных деятелях, как Олег Ляшко, Святослав Вакарчук, Иво Бобул, однако ни слова не сказал о том, что участие в выборах также примет его коллега, лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский.

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