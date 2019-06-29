"Надо давать шанс": отношения Собчак и Виторгана перешли на новый уровень

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак посетила новый спектакль бывшего мужа Максима Виторгана, однако не вызвала у него никаких эмоций.

Как сообщает "СтарХит", он презентовал фантасмагорию "В городе Лжедмитрове", где выступил в качестве постановщика, приложив немало сил к созданию.

Собчак пришла на мероприятие, как подруга и мать его ребенка, что выводит их отношения на новый уровень. "Ничего не почувствовал, потому что знал, что она придет. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Спасибо ей, что поддержала. Даже написала какой-то отзыв", — ответил Виторган.

Виторган и Собчак LigaNews.net

Уточняется, что он несколько раз менял финал спектакля, однако это якобы никак не было связано с личной жизнью и разводом.

"Даже если мы захотим что-то такое придумать — интересное и красивое, у нас не получится. Потому что это неправда — и все. Долгие годы во мне была заложена гиперответственность. Наверное, родителями. Я во всем сомневался. Сейчас понимаю, что в связи с этим очень многое упущено. Движение само по себе запускает волны и начинает направлять тебя в какую-то сторону. А там неизвестно, как оно аукнется и откликнется", — отрезал Максим.

Снимок со спектакля Виторгана mvitorgan / instagram

Недавно Виторган опубликовал пост об ошибках и предательстве, из-за чего пользователи подумали, будто он пишет именно о последних событиях с Собчак, которые потрясли поклонников.

"Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем. Но настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель, по сути, никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к настоящим и убежденным, как к нормальным людям, пытаясь что-то объяснить и ждать от них покаяния, хотя бы внутреннего. Пока вы тратите на них свое время, глупость, подлость или беспринципность, потихоньку окрашивают вас в свои цвета", — отметил он.

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