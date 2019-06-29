"Надо давать шанс": отношения Собчак и Виторгана перешли на новый уровень

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак посетила новый спектакль бывшего мужа Максима Виторгана, однако не вызвала у него никаких эмоций.
Как сообщает "СтарХит", он презентовал фантасмагорию "В городе Лжедмитрове", где выступил в качестве постановщика, приложив немало сил к созданию.
Собчак пришла на мероприятие, как подруга и мать его ребенка, что выводит их отношения на новый уровень. "Ничего не почувствовал, потому что знал, что она придет. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Спасибо ей, что поддержала. Даже написала какой-то отзыв", — ответил Виторган.
Виторган и Собчак
LigaNews.net
Уточняется, что он несколько раз менял финал спектакля, однако это якобы никак не было связано с личной жизнью и разводом.
"Даже если мы захотим что-то такое придумать — интересное и красивое, у нас не получится. Потому что это неправда — и все. Долгие годы во мне была заложена гиперответственность. Наверное, родителями. Я во всем сомневался. Сейчас понимаю, что в связи с этим очень многое упущено. Движение само по себе запускает волны и начинает направлять тебя в какую-то сторону. А там неизвестно, как оно аукнется и откликнется", — отрезал Максим.
Снимок со спектакля Виторгана
mvitorgan / instagram
Недавно Виторган опубликовал пост об ошибках и предательстве, из-за чего пользователи подумали, будто он пишет именно о последних событиях с Собчак, которые потрясли поклонников.
"Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем. Но настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель, по сути, никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к настоящим и убежденным, как к нормальным людям, пытаясь что-то объяснить и ждать от них покаяния, хотя бы внутреннего. Пока вы тратите на них свое время, глупость, подлость или беспринципность, потихоньку окрашивают вас в свои цвета", — отметил он.
Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем. Но настоящий дурак никогда не поймёт, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймёт, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой - большая ошибка относиться к "настоящим и убеждённым", как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния ( хотя бы внутреннего). Пока вы тратите на них своё время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя! Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Недавно Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
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