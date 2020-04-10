Надежде Мейхер – 38: откровенные фото самой горячей экс-солистки "ВИА Гры"

Алина Мельник Люди 05:04, 10.04.2020

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер 10 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 38 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото одной из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса.

Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в селе Збручовка Хмельницкой области.

Девушка трижды была участницей "ВИА Гры": в 2000-2002, 2002-2006 и 2009-2011 годы. Причем дважды Мейхер уходила из группы из-за беременности.

После "ВИА Гры" Надежда Мейхер занялась сольной карьерой, также она проявила себя как телеведущая, актриса, поэтесса и дизайнер.

Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Сейчас у Надежды Мейхер новый имидж. В 2018 году она сделала стрижку боб, распрощавшись с длинными волосами.

Артистка демонстрирует безупречную внешность, она часто появляется перед камерой в нижнем белье и купальниках. Предлагаем увидеть самые откровенные фото Надежды Мейхер:

Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
theplace.ru
Надежда Мейхер
theplace.ru
Надежда Мейхер (Грановская)
theplace.ru
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева без макияжа.

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