Надежде Дорофеевой – 30: откровенные фото одной из самых сексуальных украинских певиц

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева во вторник, 21 апреля, отмечает свой день рождения.
Ей исполняется 30 лет. Дорофееву часто называют одной из самых красивых и сексуальных певиц Украины. К юбилею артистки OBOZREVATEL публикует самые откровенные ее фото.
Надежда Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva
Надежда Дорофеева родилась и выросла в Крыму, в Симферополе. С 2010 года она является участницей группы "Время и стекло", живет в Киеве.
Хотя в сети часто ходят слухи о том, что Дорофеева прибегала к пластической хирургии, на самом деле секрет ее красоты – в регулярных тренировках, массаже, профессиональной косметике и грамотном макияже.
Надежда Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva
Предлагаем увидеть самые горячие фото артистки:
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа "Время и Стекло" подтвердила слухи о завершении деятельности дуэта Нади Дорофеевой и Позитива (Алексея Завгороднего). Также артисты объявили дату последнего концерта – он состоится 11 сентября в Киеве.
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