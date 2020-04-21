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21 апреля • обновлено в 05:34
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Надежде Дорофеевой – 30: откровенные фото одной из самых сексуальных украинских певиц

1.2т
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Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева во вторник, 21 апреля, отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 30 лет. Дорофееву часто называют одной из самых красивых и сексуальных певиц Украины. К юбилею артистки OBOZREVATEL публикует самые откровенные ее фото.

Надежда Дорофеева

Надежда Дорофеева

instagram.com/nadyadorofeeva

Надежда Дорофеева родилась и выросла в Крыму, в Симферополе. С 2010 года она является участницей группы "Время и стекло", живет в Киеве.

Хотя в сети часто ходят слухи о том, что Дорофеева прибегала к пластической хирургии, на самом деле секрет ее красоты – в регулярных тренировках, массаже, профессиональной косметике и грамотном макияже.

Надежда Дорофеева

Надежда Дорофеева

instagram.com/nadyadorofeeva

Предлагаем увидеть самые горячие фото артистки:

Morning vibes 🤪

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Соблюдать карантин важно и нужно! Да, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с понимаем важности! Все новости и нормы на официальном телеграмм канале МОЗ! Прочтите. Ну а теперь переключите своё внимание на себя. Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. ( тут я советую "Вислово" во Дворце спорта)) Не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите её столько, сколько написано на упаковке !!!) Наконец-то подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много разных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно 😂😇 А еще пейте много воды. Вы "НЕ УСПЕВАЛИ" заниматься спортом или хотя бы зарядкой ( ну так мы обычно себе это объясняем) - теперь не оправдаетесь- время в вашем распоряжении) Покупали только готовую еду и перекусывали "второпях" - вот оно, прошло время готовить!) для себя и своих родных. Не успевали выбрать себе одежду ?) - Теперь время есть побродить по онлайн магазикам! Ну и конечно @sododo.official с радостью вам в помощь) а чтоб покупки стали ещё приятнее - доставку по всей Украине мы сделали бесплатной. ❤ - Все в ваших руках! - И дай бог сил и здоровья! Особенно всем работникам медучреждений 🙏 фото сделано весной 2019-го.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

⚡️

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

🌴🌴

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Вчера с @vladimirdantes пересматривали свои фотки в инсте и так насмеялись и навспоминались 💔 Стало вот как-то очень тепло. ⠀⠀Наверно многие из моих подписчиков уже и не юзают фотоальбомы. И можно уже не испытывать неловкое чувство, когда кто-то из твоих друзей приходит в гости и мама первым делом достаёт фотоальбом и показывает твои "самые удачные" фотки ))) ⠀⠀А шансов получиться хорошо практически не было. Было всего 36 кадров на всё про всё 😂☝ ⠀ А тут тебе на - фильтрики, обработочки и много памяти в телефоне. Конечно в инсте у меня остались забавные и не самые удачные фото. До них доберутся только самые усидчивые. ⠀⠀Ну а пока вот вам красивое фото в фильтрике “clean 2” в Lightroom 😉

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Good at being naughty 🤪

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа "Время и Стекло" подтвердила слухи о завершении деятельности дуэта Нади Дорофеевой и Позитива (Алексея Завгороднего). Также артисты объявили дату последнего концерта – он состоится 11 сентября в Киеве.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог шоубиз
Персоны
Алексей Завгородний (Позитив) Алексей Потапенко (Потап) Владимир Дантес Надя Дорофеева
Место
Украина
Теги
люди день рождения фотографии звезды шоу шоу-бизнес музыка
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