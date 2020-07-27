Надежда Мейхер откровенно о своей болезни: у меня отказывали ноги, лежала прикованной к кровати

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала, что в подростковом возрасте была прикована к постели из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Так, по словам знаменитости, все это случилось из-за "сумасшедшей нагрузки", которой она подвергала свой организм во время занятий бальными танцами. Мейхер призналась, что однажды врач ей даже сказала, что нужно бросить танцы, иначе она может стать инвалидом и не будет иметь детей. Об этом певица сообщила в интервью изданию "Факты".

"Пошли серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все началось с коленей – сказалась сумасшедшая нагрузка, которой подвергала свой организм. Пострадал позвоночник, что полностью перевернуло мою жизнь. Если бы не проблемы со здоровьем, наверное, я бы продолжала танцевать и дальше и не стала петь. Хотя вокальные задатки были с детства. Во время прослушивания в "ВИА Гру" мне сказали, что можно идти на оперную сцену... К тому времени проблемы со спиной еще больше усилились. Случалось, что ноги просто отказывались идти. Мне было 17 лет, что называется, в самом соку, но пришлось лежать прикованной к кровати. Врач сказала, что нужно бросить танцы, иначе могу стать инвалидом и не буду иметь детей", – призналась Надежда.

Надежда Мейхер (Instagram Надежды Мейхер)

Впоследствии Мейхер узнала о кастинге в группу "ВИА Гра" и стала солисткой первого состава. Именно в этот период ее танцевальная карьера закончилась.

"Тогда не представляла себя без танцев и совершенно не мечтала о семье. Ни с кем не встречалась, страшно боялась замужества. Мне нужны были лишь танцы. Как только почувствовала себя немного лучше, тут же пошла танцевать. Именно в этот период и появилась возможность стать частью коллектива, который позже назвали "ВИА Гра". На этом и закончилась моя танцевальная карьера", – подытожила она.

Надежда Мейхер (Instagram Надежды Мейхер)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надежда Мейхер примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".