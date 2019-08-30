"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала голые фото сына Соломона и нарвалась на критику сети.

Так, соответствующими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram. На них мальчик позировал в ванной с пеной.

"Ничего, что ночь и никто ленту не смотрит. Но Солик сказал выложить все фото", — написала Чехова.

Анфиса Чехова и ее сын Соломон Фото: hochu.ua

Сын Анфисы Чеховой Фото из Instagram

Анфиса Чехова выложила фото обнаженного сын Фото из Instagram

Сын Чеховой Соломон в ванне с пеной Фото из Instagram

Сын Анфисы Чеховой Соломон Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию артистки. Многие написали, что "мальчик уже большой, поэтому не стоит выкладывать такие фото".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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