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"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала голые фото сына Соломона и нарвалась на критику сети.

Так, соответствующими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram. На них мальчик позировал в ванной с пеной.

"Ничего, что ночь и никто ленту не смотрит. Но Солик сказал выложить все фото", — написала Чехова.

"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

Анфиса Чехова и ее сын Соломон

Фото: hochu.ua

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"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

Сын Анфисы Чеховой

Фото из Instagram

"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

Анфиса Чехова выложила фото обнаженного сын

Фото из Instagram

"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

Сын Чеховой Соломон в ванне с пеной

Фото из Instagram

"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

Сын Анфисы Чеховой Соломон

Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию артистки. Многие написали, что "мальчик уже большой, поэтому не стоит выкладывать такие фото".

"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына
"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына
"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына
"Наденьте трусы ребенку!" Чехова взбесила сеть голыми фото сына

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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