"Над Асмус так шути!" Оскорбительное видео Харламова про Волочкову вызвало скандал

Бывший участник скандального российского телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) написал гневный пост, посвященный юмористу Гарику Харламову.
В нем он высказался относительно постановки резидента Comedy Club , который "прошелся" по скандально известной балерине Анастасии Волочковой в своей миниатюре. Отрывок с выступления Май опубликовал на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).
По словам Абрикосова, он не является поклонником Волочковой, но уверен, что постановка Харламова оскорбляет ее честь.
Май Абрикосов и Гарик Харламов
"Попалась прошлогодняя запись выступления Гарика Харламова, в которой он оскорбляет балерину. Мне, допустим, слушать это было не очень приятно. Сорокалетний муж, имеющий жену и дочь, позволяет себе так отзываться о другой женщине. Ясно, что только ленивый сейчас не пнет Волочкову или Бузову, и шутка, повторенная дважды, — уже не шутка, а трижды — катастрофа. Но, если ты назвал себя юмористом, имей честь шутить, а не оскорблять, тем более женский пол", — возмутился Май.
При этом он посоветовал юмористу шутить так над женой — Кристиной Асмус.
"Давайте представим, что Гарик вместо Волочковой пошутил так о Кристине, ведь у нее тоже много пикантных фото, хоть до растяжки Волочковой она еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных" рифм можно придумать к фамилии Асмус. Еще вспомним, как нынешняя супруга увела Харламова из семьи. Забавно?", — поинтересовался Май.
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Фото из Instagram
Я далеко не поклонник "Comedy Club", ровно отношусь к Анастасии Волочковой. Попалась прошлогодняя запись выступления Гарика Харламова, в которой он оскорбляет балерину: "На недельку до второго Едет к морю Волочкова Светануть своей пучиной Где тонули корабли..." Мне, допустим, слушать это было не очень приятно. Сорокалетний муж, имеющий жену и дочь, позволяет себе так отзываться о другой женщине. Ясно, что только ленивый сейчас не пнёт Волочкову или Бузову, и шутка повторенная дважды это уже не шутка, а трижды – катастрофа… но… если ты назвал себя юмористом, имей честь шутить, а не оскорблять, тем более женский пол. Давайте представим на минуту, что Гарик вместо Волочковой в этой шутке спел о своей жене Кристине Асмус, ведь у неё, между прочим, тоже много пикантных фото, хоть до растяжки Волочковой Асмус еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных" рифм можно придумать к фамилии "Асмус"… Хи-хи? Ещё вспомним, как ныняшняя супруга увела Гарика Харламова из семьи. Забавно? Боюсь, резиденты Камеди Клаб в свой адрес шуток не понимают. Как видим из следующего ролика, Павел Воля не смог вытерпеть и малейших колкостей о себе, не смеялся что-то, а наоборот поник и несколько раз прерывал выступление "обидчика". В общем, монолог молодого человека Павлу не по душе. Да, я не спорю, Воля круто парировал в итоге, но он же мэтр (кстати, один из моих любимых артистов жанра), но разве Евгений Петросян или покойный Задорнов , к примеру, считали для себя позволительным шутить так? Нет. Это была сила, высота и остроумие. Без оскорблений!!! Стареете, ребята! Вы должны расти, а не умаляться! Разочаровали! 👎 #отзывы #тнт #1канал #нтв #Россия1 #шоу #шоубизнес #ялюблюсвоюработу #тв #телевидение #пресса P.s: 🎈 Харламова с Павлом Волей выгнали из "Comedy Club" и они пошли работать в ветлечебницу. Теперь их юмор по достоинству оценят кобели и суки. 🎈 Харламова и Волю высадили на необитаемый остров, и им приходится от пошлых шуток переходить к делу. 🎈 После некоторых приколов о женщинах, резидентам "Comedy" в транспорте начали уступать место. А некоторым даже подают ручку. 🙄
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.
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