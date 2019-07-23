"Над Асмус так шути!" Оскорбительное видео Харламова про Волочкову вызвало скандал

Бывший участник скандального российского телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) написал гневный пост, посвященный юмористу Гарику Харламову.

В нем он высказался относительно постановки резидента Comedy Club , который "прошелся" по скандально известной балерине Анастасии Волочковой в своей миниатюре. Отрывок с выступления Май опубликовал на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).

По словам Абрикосова, он не является поклонником Волочковой, но уверен, что постановка Харламова оскорбляет ее честь.

Май Абрикосов и Гарик Харламов

"Попалась прошлогодняя запись выступления Гарика Харламова, в которой он оскорбляет балерину. Мне, допустим, слушать это было не очень приятно. Сорокалетний муж, имеющий жену и дочь, позволяет себе так отзываться о другой женщине. Ясно, что только ленивый сейчас не пнет Волочкову или Бузову, и шутка, повторенная дважды, — уже не шутка, а трижды — катастрофа. Но, если ты назвал себя юмористом, имей честь шутить, а не оскорблять, тем более женский пол", — возмутился Май.

При этом он посоветовал юмористу шутить так над женой — Кристиной Асмус.

"Давайте представим, что Гарик вместо Волочковой пошутил так о Кристине, ведь у нее тоже много пикантных фото, хоть до растяжки Волочковой она еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных" рифм можно придумать к фамилии Асмус. Еще вспомним, как нынешняя супруга увела Харламова из семьи. Забавно?", — поинтересовался Май.

Гарик Харламов и Кристина Асмус Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.

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