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"Над Асмус так шути!" Оскорбительное видео Харламова про Волочкову вызвало скандал

3.2т Читать материал на украинском

Бывший участник скандального российского телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов (Роман Тертишный) написал гневный пост, посвященный юмористу Гарику Харламову.

В нем он высказался относительно постановки резидента Comedy Club , который "прошелся" по скандально известной балерине Анастасии Волочковой в своей миниатюре. Отрывок с выступления Май опубликовал на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).

По словам Абрикосова, он не является поклонником Волочковой, но уверен, что постановка Харламова оскорбляет ее честь.

"Над Асмус так шути!" Оскорбительное видео Харламова про Волочкову вызвало скандал

Май Абрикосов и Гарик Харламов

"Попалась прошлогодняя запись выступления Гарика Харламова, в которой он оскорбляет балерину. Мне, допустим, слушать это было не очень приятно. Сорокалетний муж, имеющий жену и дочь, позволяет себе так отзываться о другой женщине. Ясно, что только ленивый сейчас не пнет Волочкову или Бузову, и шутка, повторенная дважды, — уже не шутка, а трижды — катастрофа. Но, если ты назвал себя юмористом, имей честь шутить, а не оскорблять, тем более женский пол", возмутился Май.

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При этом он посоветовал юмористу шутить так над женой Кристиной Асмус.

"Давайте представим, что Гарик вместо Волочковой пошутил так о Кристине, ведь у нее тоже много пикантных фото, хоть до растяжки Волочковой она еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных" рифм можно придумать к фамилии Асмус. Еще вспомним, как нынешняя супруга увела Харламова из семьи. Забавно?", поинтересовался Май.

"Над Асмус так шути!" Оскорбительное видео Харламова про Волочкову вызвало скандал

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Фото из Instagram

Я далеко не поклонник "Comedy Club", ровно отношусь к Анастасии Волочковой. Попалась прошлогодняя запись выступления Гарика Харламова, в которой он оскорбляет балерину: "На недельку до второго Едет к морю Волочкова Светануть своей пучиной Где тонули корабли..." Мне, допустим, слушать это было не очень приятно.​ Сорокалетний муж, имеющий жену и дочь, позволяет себе так отзываться о другой женщине. Ясно, что только ленивый сейчас не пнёт Волочкову или Бузову, и шутка повторенная дважды это уже не шутка, а трижды – катастрофа…​ но… если ты назвал себя юмористом, имей честь шутить, а не оскорблять, тем более женский пол. Давайте представим на минуту, что Гарик вместо Волочковой в этой шутке спел о своей жене Кристине Асмус, ведь у неё, между прочим, тоже много пикантных фото, хоть до растяжки Волочковой Асмус еще и не доросла. Посмеемся? Юмор? Или сколько "смешных" рифм можно придумать к фамилии "Асмус"…​ Хи-хи? Ещё вспомним, как ныняшняя супруга увела Гарика Харламова из семьи. Забавно? Боюсь, резиденты Камеди Клаб в свой адрес шуток не понимают. Как видим из следующего ролика, Павел Воля не смог вытерпеть и малейших колкостей о себе, не смеялся что-то, а наоборот поник и несколько раз прерывал выступление "обидчика". В общем, монолог молодого человека Павлу не по душе. Да, я не спорю, Воля круто парировал в итоге, но он же мэтр​ (кстати, один из моих любимых артистов жанра), но разве Евгений Петросян или покойный Задорнов , к примеру, считали для себя позволительным шутить так? Нет. Это была сила, высота и остроумие. Без оскорблений!!! Стареете, ребята! Вы должны расти, а не умаляться! Разочаровали! 👎 #отзывы #тнт #1канал #нтв #Россия1 #шоу #шоубизнес #ялюблюсвоюработу #тв #телевидение #пресса P.s: 🎈 Харламова с Павлом Волей выгнали из "Comedy Club" и они пошли работать в ветлечебницу. Теперь их юмор по достоинству оценят кобели и суки. 🎈 Харламова и Волю высадили на необитаемый остров, и им приходится от пошлых шуток переходить к делу. 🎈 После некоторых приколов о женщинах, резидентам "Comedy" в транспорте начали уступать место. А некоторым даже подают ручку. 🙄

Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.

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Персоны
Гарик Харламов Кристина Асмус
Место
Россия
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